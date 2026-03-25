Sold out al Maradona per Napoli-Milan, “era già tutto previsto”

Il Napoli affronterà il Milan al Maradona il giorno di Pasquetta, 6 aprile, per il big match che potrebbe valere il secondo posto in classifica per gli azzurri. Il Corriere dello Sport scrive: “D’altronde la richiesta è molto alta, il sold out era già annunciato alla vigilia della prevendita (partita martedì scorso), e dunque saranno davvero pochi i biglietti che resteranno a disposizione per chi non era abbonato o non aveva sottoscritto le Fidelity Card SSC Napoli. Poche ore ancora, dunque, e poi sarà caccia al biglietto con rincorsa sul web per essere presenti alla super sfida contro la squadra di Allegri valida per il secondo posto della classifica. Oltre cinquantamila al Maradona per il ventiseiesimo risultato utile di fila in Serie A e per blindare la zona Champions”.

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