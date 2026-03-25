Rinnovi azzurri: no problem per McT, nodi da sciogliere per Anguissa

Inutile nasconderlo: è l’anima del Napoli, Scott McTominay. Il centrocampista si è inserito alla grande in città ed ha da subito preso in mano e sulle spalle il gruppo azzurro in campo. Un leader. Imprescindibile per Conte. Centrale nel progetto tecnico, idolo dei tifosi, MVP dell’ultimo campionato. Il suo rinnovo sembra essere in dirittura d’arrivo e ne ha parlato anche Giovanni Manna, d.s. dei partenopei. Dal CdS: “Futuro McTominay? Ha altri due anni di contratto, c’è un rapporto sano con i suoi agenti, ha espresso la volontà di restare, ne stiamo parlando senza fretta, non diventerà un tormentone”. Insomma, rinnovo in vista per lo scozzese. Il quotidiano si sofferma anche su quello di Frank Zambo Anguissa: “Resta da sciogliere, invece, il nodo relativo ad Anguissa: dopo l’nfortunio di novembre rimediato con la nazionale, i colloqui per prolungare il rapporto con il Napoli sono gradualmente divenuti meno intensi, e così al momento la certezza resta la clausola di rinnovo annuale, fino al 2027, fissata a favore del club di De Laurentiis. Frank ha tanti estimatori, ovviamente, soprattutto in Turchia, ma le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco; trovando però una quadra che faccia piacere a tutti”.

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