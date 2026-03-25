Noa Lang: “Napoli, grande club; a volte capita che non si crei una giusta intesa”

Noa Lang, attaccante di proprietà del Napoli in prestito al Galatasaray, che nelle ultime settimane è stato costretto ad un intervento chirurgico alla mano dopo un infortunio in campo, ha rilasciato un’intervista a Ziggo Sport dal ritiro della Nazionale olandese: “Mi sto divertendo molto al Galatasaray. Istanbul è una città più grande e caotica di Napoli. Qui non posso camminare per strada normalmente: devo fare foto continuamente con tifosi persino di Besiktas e Fenerbahce. Era una cosa che mi accadeva anche a Napoli, ma Istanbul ha sedici milioni di abitanti quindi tutto è più grande. La differenza tra calcio italiano e turco? In Serie A si bada molto alla tattica mentre qui si gioca tutto praticamente sull’attacco. La partita diventa così un continuo botta e risposta tra le due squadre. In Italia puoi guardarti anche 30 minuti di gare dove non succede praticamente niente mentre in Turchia non è così. Il Napoli è un grande club, a cui non è facile dire di no. Inoltre è anche difficile rifiutare di lavorare con un allenatore così bravo come Antonio Conte. A volte semplicemente non si crea la giusta intesa con un allenatore o nel fare un determinato stile di gioco ma, a parte questo, il Napoli resta un grande club. Ho vissuto momenti comunque fantastici in quei sei mesi che sono rimasto lì. Se il Galatasaray mi riscatterà? Il mio obiettivo e vincere la Coppa e diventare campione con loro. Poi penserò a fare il Mondiale con l’Olanda. Vedremo”.

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