Niente Stati Uniti per Big Rom, obiettivo: migliorare la condizione fisica

Big Rom non partirà con la sua nazionale per le due amichevoli che il Belgio giocherà negli Stati Uniti, il suo obiettivo ora è tornare a Napoli e migliorare la sua condizione fisica. Il Corriere dello Sport scrive: “E così, Lukaku torna a casa. A Napoli. A Castel Volturno: tanti saluti all’anticipo del sogno americano, con le due amichevoli da giocare sabato ad Atlanta e mercoledì a Chicago contro le nazionali di due dei Paesi ospitanti del prossimo Mondiale (il terzo è il Canada). Romelu, in Belgio dal giorno successivo alla vittoria contro il Cagliari, s’è regolarmente presentato al centro tecnico di Tubeke per rispondere alla convocazione del ct Rudi Garcia in vista della trasferta negli Stati Uniti, la prima dopo il grave infortunio del 14 agosto al retto femorale della gamba sinistra, ma poi il programma è cambiato. Niente viaggio in Georgia insieme con De Bruyne, un altro totem al rientro in nazionale dopo i mesi trascorsi a lottare con le conseguenze dell’infortunio al bicipite femorale della coscia destra rimediato il 25 ottobre, e nuovo piano di rientro a Napoli”.

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