Napoli-Milan, la prevendita entra nel vivo

Il giorno di Pasquetta il Maradona farà registrare ancora un pienone, per l’appuntamento con lo scontro diretto fra Napoli e Milan. Il Corriere dello Sport scrive: “Entra nel vivo la prevendita per la sfida con il Milan in programma nel giorno di Pasquetta, ovvero lunedì 6 aprile, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Oggi dalle ore 12 avrà inizio la terza fase di vendita, quella riservata ai soli titolari di Fidelity Card SSC Napoli Membership sottoscritta entro questo lunedì. Grande attesa per tutti gli altri che solo tra due giorni, con l’apertura della vendita libera, potranno sperare di prenotare un posto al Maradona”.

Factory della Comunicazione