Napoli: la Juventus piomba su Spinazzola, la situazione
Il futuro di Leonardo Spinazzola è ancora incerto, con un interesse concreto da parte della Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, il club bianconero avrebbe già avanzato una proposta di contratto biennale per l’esterno, attualmente in scadenza con il Napoli.
La trattativa per il rinnovo con il club azzurro resta aperta, ma presenta alcune difficoltà. Il Napoli sarebbe disposto a offrire un prolungamento fino al 2027, mentre l’entourage del calciatore punta a ottenere un anno aggiuntivo per chiudere l’accordo.
Nonostante ciò, Spinazzola considera il Napoli la sua priorità e vorrebbe, secondo quanto riportato da TuttoNapoli, proseguire la sua esperienza in azzurro.