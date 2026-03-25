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Mercato – Cds Campania “NAPOLI C’E’ GORETZKA”. Parametro zero per il fortissimo centrocampista del Bayern

By Giuseppe Sacco
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Il Napoli pensa a Goretzka  

 

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Anche il club di ADL valuta il centrocampista tedesco e raddoppia l’intrigo con il Diavolo: mercato e secondo posto

 

 

 

Sfida a Juventus  e Milan: lascerà  il Bayern a zero

 

 

Napoli-Milan è cominciata molto prima di accendere le luci del Maradona: il 6 aprile sarà sfida in campo, testa a testa per il secondo posto, e nel frattempo la partita si gioca sul mercato. Non è solo il Diavolo ad aver messo nel mirino Leon Goretzka, illustre svincolato in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco: alla corsa s’è iscritto anche il Napoli. Un profilo internazionale, un centrocampista di 31 anni che alle capacità tecniche abbina lo spessore fisico, garantendo intensità e grande impatto in entrambe le fasi e anche un po’ di assist e gol. Un giocatore completo, uno di quelli che aiutano a fare il salto di qualità anche in campo europeo: come ha ampiamente dimostrato l’arrivo di McTominay e ribadito a tratti quello di De Bruyne – causa infortunio – certe carte e certe mosse sono decisive per il rendimento e per la crescita complessiva del gruppo.  Fonte: CdS
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