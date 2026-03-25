Maltempo, svolta in arrivo: freddo e venti di burrasca sul Nord Italia

(Adnkronos) – Torna il maltempo oggi, mercoledì 25 marzo, sul Nord Italia. E’ in arrivo una perturbazione che proviene dall’Europa settentrionale. Il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso per oggi un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

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L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi venti di burrasca dai quadranti settentrionali su Valle d’Aosta e Piemonte in particolare nelle valli e adiacenti zone di pianura. Piogge sparse, generalmente deboli, sono previste inizialmente sulla provincia Massa-Carrara, per estendersi, a partire dal pomeriggio di oggi nelle province di Lucca e Pistoia. In tarda serata e nelle ore notturne le precipitazioni interesseranno anche le zone interne centro-settentrionali della Toscana con calo della quota neve da 1500 a 600-800 metri.

Ma sarà il forte vento, soprattutto, a caratterizzare la giornata di oggi, con vento di libeccio in rinforzo dal pomeriggio e raffiche fino a 80-100 km/h su Arcipelago a nord di Capraia e localmente anche sulla costa pisana-livornese e i crinali appenninici.

Per questo la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per vento forte che interesserà, in particolare, la Romagna toscana e il bacino del Reno, con durata dalle ore 13 fino alla mezzanotte di oggi.

L’aria artica sull’Italia porterà il freddo prima sull’Italia del Nord, poi, al Centro e al Sud con una forte instabilità. Sono attesi temporali e rovesci con vento forte e le temperature che scenderanno bruscamente di 10-12 gradi.

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