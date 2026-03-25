Lukaku sceglie di tornare a Napoli, niente amichevoli per lui

Romelu Lukaku ha deciso di tornare a Napoli per ottimizzare le sue condizioni fisiche, e quindi non parteciperà alle amichevoli della sua nazionale. Il Corriere dello Sport scrive: “Il sogno è finito ancor prima di chiudere gli occhi. «Romelu ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura buona fortuna», la nota della federcalcio belga. «Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli della nazionale belga contro Stati Uniti e Messico. Il calciatore azzurro rientrerà a Napoli per ottimizzare la propria condizione fisica», la comunicazione ufficiale del Napoli. L’idea che salterà il Milan è verosimile”.

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