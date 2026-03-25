Lodi: “L’Inter è in difficoltà e il Napoli può fare un filotto di vittorie”

Francesco Lodi, ex giocatore, tra i talent scout di Vergara, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli.

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Vergara, fermato dall’infortunio, sarebbe stato convocato in Nazionale?

“Sicuramente il suo nome circolava già in ambito nazionale, sì, poteva starci benissimo, anche perché ha dimostrato in quelle partite che ha giocato di tener botta sia nel campionato italiano che anche in Champions League contro squadre di un certo valore. Per me poteva starci benissimo. Questo è un intoppo che a lui sicuramente dispiace, perché stava bene nel Napoli e nella nazionale, ma ha tanto tempo per far sì che tutto questo possa ricapitare alla prossima volta. Deve solamente stare sereno, tranquillo, non accelerare i tempi del recupero, perché quando acceleri i tempi dopo un infortunio possono succedere altre cose.

Deve fare il percorso giusto e poi rientrare nel club nel finale di stagione, giocandosi tutte le carte per far bene nel Napoli e sperare in una convocazione al Mondiale.

La lotta Scudetto: quante chance ha il Napoli?

Il campionato non è finito. La Serie A è diventata equilibratissima: oggi puoi perdere con chiunque. Il Napoli ha pagato l’assenza di giocatori importanti, perché con la rosa completa se la giocava fino alla fine con l’Inter. Adesso l’Inter è in difficoltà e il Napoli può fare un filotto di vittorie. Il calcio è anche episodi: un palo, una deviazione e cambia tutto.

Ma il Napoli, se fosse stato sempre al completo, sarebbe stato lì a giocarsi lo Scudetto punto a punto.

Gilmour può essere titolare contro il Milan al posto di Lobotka?

Se Lobotka è al 100% gioca lui, perché è un giocatore importantissimo. Però Gilmour è cresciuto tantissimo. Quando ti alleni con giocatori di alto livello migliori automaticamente anche tu. Inizi a conoscere i movimenti dei compagni, come vogliono la palla, e questo fa crescere le giocate.

È normale che adesso il Napoli esprima un calcio diverso con il rientro dei titolari. Ma il campionato non è chiuso: sette punti sono due partite e nel calcio può succedere di tutto”.