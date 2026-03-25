Legends – Il 26 maggio al Maradona ci sarà anche Mertens!

Attraverso il profilo Instagram dell’associazione Legends Napoli, Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, ha annunciato che ci sarà anche lui all’evento benefico “Una notte da Leoni”: “26 Maggio 2026, Stadio Maradona ore 20:30. lo, Dries Mertens, sto per tornare in campo al Maradona di Napoli, casa mia, l‘ho sempre detto e lo sento ancora oggi più forte di prima. Per una giusta causa e per salutarvi tutti. Per me sarete sempre qualcosa di speciale, perché qui non sono mai stato solo un calciatore: qui sono diventato uno di voi. Grazie per tutto l’amore, non finirà mai”.

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