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Legends – Il 26 maggio al Maradona ci sarà anche Mertens!

By Gabriella Calabrese
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Attraverso il profilo Instagram dell’associazione Legends Napoli, Dries Mertens, ex attaccante del Napoli, ha annunciato che ci sarà anche lui all’evento benefico “Una notte da Leoni”: “26 Maggio 2026, Stadio Maradona ore 20:30. lo, Dries Mertens, sto per tornare in campo al Maradona di Napoli, casa mia, l‘ho sempre detto e lo sento ancora oggi più forte di prima. Per una giusta causa e per salutarvi tutti. Per me sarete sempre qualcosa di speciale, perché qui non sono mai stato solo un calciatore: qui sono diventato uno di voi. Grazie per tutto l’amore, non finirà mai”.

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