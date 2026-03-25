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Ipertensione polmonare, Girelli (Pd): “Creare reti nei territori”

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(Adnkronos) – “Integrare ricerca e clinica, costruire reti territoriali, coinvolgere il terzo settore e ascoltare le associazioni di pazienti: questo è il compito della Commissione. Le malattie rare misurano la nostra capacità di rispettare il dettato costituzionale del diritto alla cura per tutti e per tutte. Ed è tempo di smettere di parlare di spesa sanitaria: dobbiamo parlare di investimento. La salute è la più grande infrastruttura che qualsiasi governo deve avere davanti. Intervenire sulle malattie rare significa intercettarle, conoscerle, prevenirne l’evoluzione, migliorare la qualità e la durata della vita delle persone”. Lo ha detto l’onorevole Gian Antonio Girelli, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, nel videomessaggio inviato alla presentazione, oggi a Roma, della campagna di sensibilizzazione sull’ipertensione arteriosa polmonare ‘Aria di vita – ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare’ promossa da Msd Italia con il patrocinio di Amip – Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi – Associazione ipertensione polmonare italiana. 

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