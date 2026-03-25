Il Napoli, tra rinnovi e no, valuta anche le situazioni interne a centrocampo

McTominay sta discutendo il rinnovo e l’orizzonte è addirittura luminoso: rinnovo in vista. Resta da sciogliere, invece, il nodo relativo ad Anguissa: dopo l’infortunio di novembre rimediato con la nazionale, i colloqui per prolungare il rapporto con il Napoli sono gradualmente divenuti meno intensi, e così al momento la certezza resta la clausola di rinnovo annuale, fino al 2027, fissata a favore del club di De Laurentiis. Frank ha tanti estimatori, ovviamente, soprattutto in Turchia, ma le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco; trovando però una quadra che faccia piacere a tutti. Poi, Lobotka: anche il suo contratto scadrà nel 2027, ma a margine è stata inserita una clausola rescissoria da circa 25 milioni che potrebbe liberarlo. Insomma, si vedrà. Soprattutto quando la storia del campionato, improvvisamente meno certo e scontato, sarà definitivamente chiara. Il prossimo capitolo, allora, sarà Napoli-Milan: per il secondo posto. E per Goretzka. Fonte: CdS

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