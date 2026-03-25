NewsCalcioMercato

Il Napoli, tra rinnovi e no, valuta anche le situazioni interne a centrocampo

By Giuseppe Sacco
0

McTominay sta discutendo il rinnovo e l’orizzonte è addirittura luminoso: rinnovo in vista. Resta da sciogliere, invece, il nodo relativo ad Anguissa: dopo l’infortunio di novembre rimediato con la nazionale, i colloqui per prolungare il rapporto con il Napoli sono gradualmente divenuti meno intensi, e così al momento la certezza resta la clausola di rinnovo annuale, fino al 2027, fissata a favore del club di De Laurentiis. Frank ha tanti estimatori, ovviamente, soprattutto in Turchia, ma le parti hanno intenzione di continuare a camminare fianco a fianco; trovando però una quadra che faccia piacere a tutti. Poi, Lobotka: anche il suo contratto scadrà nel 2027, ma a margine è stata inserita una clausola rescissoria da circa 25 milioni che potrebbe liberarlo. Insomma, si vedrà. Soprattutto quando la storia del campionato, improvvisamente meno certo e scontato, sarà definitivamente chiara. Il prossimo capitolo, allora, sarà Napoli-Milan: per il secondo posto. E per Goretzka.  Fonte: CdS

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – FASE 3 (Membership Premium SSC Napoli) biglietti Napoli/Milan

News

Mercato – Cds Campania “NAPOLI C’E’ GORETZKA”.…

News

Gli assi del Napoli per la volata finale – Effetto MCT

Calcio

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 25 marzo

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.