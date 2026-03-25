Danimarca e Macedonia, Hojlund e Elmas, il duello decisivo per il mondiale

Secondo quanto riportato da Il Mattino, giovedì alle 20:45, in contemporanea con Italia-Irlanda del Nord, si giocherà un altro spareggio per la qualificazione al mondiale, che vedrà protagonisti due giocatori del Napoli: Elmas e Højlund.
L’attaccante danese si ritrova a disputare i play-off a causa di un altro azzurro, Scott McTominay, che ha negato alla Danimarca la qualificazione diretta, costringendo gli scandinavi agli spareggi.
La semifinale si giocherà allo stadio di Copenaghen, dove Højlund ha mosso i primi passi calcistici. Solo uno dei due accederà alla finale di martedì prossimo, prima di fare ritorno a Napoli per preparare l’importantissima sfida di Pasquetta contro il Milan.