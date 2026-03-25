Gli assi del Napoli per la volata finale – Effetto MCT

Come da due stagioni la sta facendo Scott McTominay in Serie A. Lo scozzese è stato l’uomo chiave dell’ultimo scudetto e il premio di Mvp della scorsa A se l’è conquistato nell’ultimo segmento di stagione. Da aprile in poi, Scott fu devastante: 6 gol (con due doppiette) e due assist nelle ultime 8 partite, inclusa la semirovesciata nella notte tricolore. A Cagliari ha ricominciato a segnare, difficile credere che si fermerà ancora. Conte ha ritrovato tutti i suoi big in tempo per alimentare il rimpianto di ciò che poteva essere. Ma vuole dimostrare che questa squadra era da titolo. Del resto, la storia vota per Antonio: o vince o arriva secondo. Un motivo in più per sorridere per tutto il popolo napoletano. Fonte: Gazzetta

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