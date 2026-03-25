Doppie sedute di allenamento a Castel Volturno, ci pensano Stellini e Conte jr

Il Napoli si sta allenando a Castel Volturno senza mister Conte che ha deciso di concedersi una settimana di riposo, ma ci pensano Stellini, il suo vice e Conte junior. Il Mattino scrive: “Quattro giorni non sono pochi ma De Laurentiis non ha avuto difficoltà a concederli: d’altronde, Antonio segue tutto a distanza, con Stellini e Conte junior che eseguono ogni tipo di indicazione.
Compreso un piano di lavoro da sergente di ferro: perché lui non c’è, ma in compenso è stata annunciata una settimana di “doppie sedute” di allenamento a Castel Volturno, ovvero mattina e pomeriggio. Questo non solo per affrettare il recupero della condizione di Anguissa, ma per non far perdere il ritmo a quelli che restano a casa e non sono stati convocati.
Poi, fine settimana libero prima della ripresa con Conte. Non è escluso che tra mercoledì e giovedì prossimo possa esserci un’altra amichevole. Oggi, intanto, c’è un evento aperto agli sponsor e non è escluso che possa prendervi parte De Laurentiis che da ieri è a Napoli per l’evento della presentazione del suo ultimo film con Carlo Verdone. Sono rimasti a lavorare, e lo fanno senza sosta, i quatto infortunati (Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara, Neres). Solo la prossima settimana si saprà con precisione quando potranno tornare disponibili”.