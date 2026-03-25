Doppie sedute di allenamento a Castel Volturno, ci pensano Stellini e Conte jr

Il Napoli si sta allenando a Castel Volturno senza mister Conte che ha deciso di concedersi una settimana di riposo, ma ci pensano Stellini, il suo vice e Conte junior. Il Mattino scrive: “Quattro giorni non sono pochi ma De Laurentiis non ha avuto difficoltà a concederli: d’altronde, Antonio segue tutto a distanza, con Stellini e Conte junior che eseguono ogni tipo di indicazione.

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Compreso un piano di lavoro da sergente di ferro: perché lui non c’è, ma in compenso è stata annunciata una settimana di “doppie sedute” di allenamento a Castel Volturno , ovvero mattina e pomeriggio. Questo non solo per affrettare il recupero della condizione di Anguissa , ma per non far perdere il ritmo a quelli che restano a casa e non sono stati convocati.