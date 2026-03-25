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De Giovanni: “È difficilissimo, ma noi tifosi dobbiamo sognare”

By Emanuele Arinelli
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Maurizio De Giovanni, scrittore e noto tifoso del Napoli, ha commentato a Radio Marte le possibilità della squadra partenopea di vincere lo scudetto, pur sottolineando la difficoltà dell’impresa. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

 

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“È difficilissimo, ma noi tifosi dobbiamo sognare. Anche se 7 punti di distacco sono tanti. Credo però e soprattutto che il Napoli debba fare tutto quello che gli compete per non avere alla fine della stagione scrupoli di coscienza e rimpianti. La squadra sta vivendo una stagione molto travagliata, si trova comunque in una posizione con vista su un traguardo insperato, anche solo 3 settimane fa quando aveva ben 14 punti di distacco dall’Inter. 

Il Napoli in questo momento ha notevoli e disparate alternative offensive di cui nessuno dispone. Con la difesa a tre gli azzurri hanno Alisson o Giovane per allargare il gioco, oppure avere un doppio trequartista ma anche un doppio attaccante con Hojlund e Lukaku o lo stesso Giovane. Può utilizzare queste possibilità a seconda dell’avversario che avrà di fronte”.

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