C’è Napoli/Milan per il secondo posto e Napoli/Milan per Goretzka

Il Corriere dello Sport scrive del futuro di Leon Goretzka, calciatore che piace in Serie A e non solo: “Napoli-Milan è cominciata molto prima di accendere le luci del Maradona: il 6 aprile sarà sfida in campo, testa a testa per il secondo posto, e nel frattempo la partita si gioca sul mercato. Non è solo il Diavolo ad aver messo nel mirino Leon Goretzka, illustre svincolato in scadenza il 30 giugno con il Bayern Monaco: alla corsa s’è iscritto anche il Napoli. Un profilo internazionale, un centrocampista di 31 anni che alle capacità tecniche abbina lo spessore fisico, garantendo intensità e grande impatto in entrambe le fasi e anche un po’ di assist e gol. Allegri, dal canto suo, nel Milan ha Modric e Rabiot e sa perfettamente quante e quali cose può aggiungere in termini tecnici, tattici e atletici un giocatore come Goretzka, ma la concorrenza è spietata: c’è il Napoli, dicevamo, perché Manna è uno sempre molto attento agli svincolati di lusso. Soprattutto di questo calibro: partita viva, vivace, apertissima perché su Leon hanno orientato i riflettori anche Juve, Inter, Atletico e Arsenal. Lascerà uno stipendio monstre, da 9 milioni più bonus, e sul tavolo sono previste offerte notevoli. Tra i cinque e i sei almeno, verrebbe da dire”.

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