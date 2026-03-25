Bologna Fiere, ricavi +12% a 300 milioni, Ebit +63% a 29,1 milioni

(Adnkronos) – Il CdA di BolognaFiere ha approva il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Superato il tetto dei 300 milioni di ricavi, migliorata la redditività e la posizione finanziaria netta monetaria Kpi consolidati 2025 I ricavi nel 2025 ammontano a 306,7 milioni +12% sul 2024. L’Ebitda è stato di 52,5 milioni di euro, +19% sul 2024, pari al 17% dei ricavi. L’Ebit ammonta a 29,1 milioni di euro, +63% rispetto al 2024. Il risultato ante imposte è stato di 20,5 milioni, rispetto a 8,9 milioni nel 2024. Il risultato netto di Gruppo è stato di 13,4 milioni di euro, rispetto a 3,9 milioni nel 2024. La posizione finanziaria netta monetaria è stata di 55,2 milioni di euro, in miglioramento di 12,8 milioni di euro rispetto al 2024 (68,0 milioni nel 2024).

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Il presidente Gianpiero Calzolari ha espresso la propria soddisfazione a nome del Cda “I risultati del 2025 rappresentano un punto di svolta per il Gruppo BolognaFiere, con il superamento della soglia dei 300 milioni di ricavi e un significativo rafforzamento della redditività e della struttura finanziaria. Si tratta di evidenze concrete della validità del nostro modello industriale integrato e della capacità del Gruppo di coniugare crescita, efficienza operativa e disciplina finanziaria. In questo contesto, proseguiamo con determinazione nell’attuazione del piano strategico, sostenuto da investimenti mirati e da un progressivo ampliamento della presenza internazionale, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il posizionamento di BolognaFiere tra i principali operatori fieristici globali e di generare valore sostenibile nel lungo periodo per tutti gli stakeholder”.

Antonio Bruzzone, Ceo del Gruppo, ha sottolineato: che “I risultati del 2025 confermano la solidità del percorso intrapreso e ci spingono a proseguire nel nostro piano di sviluppo sia infrastrutturale dell’hub bolognese che nell’espansione organizzativa in Italia e all’estero. La crescita costante del calendario fieristico e la progressiva diversificazione degli eventi ospitati nel quartiere evidenziano con chiarezza la stretta correlazione tra lo sviluppo delle attività di BolognaFiere e il valore generato per il territorio”.

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