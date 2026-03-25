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Biasin: “Conte ha una cosa su cui si distingue sopra tutti”

By Emanuele Arinelli
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Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin nel suo consueto editoriale per Tmw ha parlato anche del Napoli e del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra. Le sue parole riportate da TuttoNapoli:

Factory della Comunicazione

“Come è partito il “riposo dal campionato” sono proliferate le puttanate di mercato. II consiglio è sempre lo stesso: filtratele a dovere.
Antonio Conte ha tanti pregi, qualche difetto e una cosa su cui si distingue sopra tutti: la grande capacità di non mollare mai. Il suo Napoli quest’anno ha vacillato, il fatto che si sia creato una – seppur minima – chance scudetto è merito del suo allenatore. Ha tanti limiti quanto a comunicazione, di sicuro non in panca. 

L’Inter è in calo evidente, è vero, e la partita dell’altro giorno a Firenze è parsa del tutto scadente, soprattutto nel secondo tempo. La verità è che l’estate passata in pochissimi davano mezzo credito a Chivu e nessuno si sarebbe immaginato una classifica come questa che è solo provvisoria, ovvio, ma racconta di un campionato fin qui affrontato oltre ogni aspettativa”.

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