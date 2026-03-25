Adnkronos News

Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni. Questa la gravissima aggressione subita, come riporta BergamoNews, da una professoressa stamattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. 

Factory della Comunicazione

L’accoltellamento è avvenuto in via Damiano Chiesa intorno alle 7.45 “quando la zona era affollata di studenti e genitori che accompagnano i figli alle vicine scuole primarie”, ricostruisce la testata, secondo cui ad aggredire la docente sarebbe stato un ragazzo della classe terza, che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci per poi colpirla nell’atrio. Le condizioni della donna, riportano altre testate locali, sarebbero gravi. 

 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Terremoto in provincia di Massa Carrara, la scossa di magnitudo 4

Adnkronos News

Ucraina, drone russo sconfina e colpisce centrale elettrica in Estonia

Adnkronos News

Ora legale 2026, cambio sempre più vicino: quando e come spostare le lancette

Adnkronos News

Stasera tutto è possibile, mercoledì 25 marzo: gli ospiti e il tema di oggi

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.