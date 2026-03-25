Bergamo, studente delle medie accoltella professoressa prima della lezione: è grave

(Adnkronos) – Accoltellata da uno studente prima dell’inizio delle lezioni. Questa la gravissima aggressione subita, come riporta BergamoNews, da una professoressa stamattina a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

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L’accoltellamento è avvenuto in via Damiano Chiesa intorno alle 7.45 “quando la zona era affollata di studenti e genitori che accompagnano i figli alle vicine scuole primarie”, ricostruisce la testata, secondo cui ad aggredire la docente sarebbe stato un ragazzo della classe terza, che l’avrebbe avvicinata fuori dall’istituto Leonardo Da Vinci per poi colpirla nell’atrio. Le condizioni della donna, riportano altre testate locali, sarebbero gravi.

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