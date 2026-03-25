Allenamenti a Castel Volturno senza mister Conte

Il Napoli si sta allenando a Castel Volturno, al netto degli azzurri impegnati con le rispettive nazionali, ma senza mister Conte, che si è concesso una settimana per sè. Il Mattino scrive: “Conte ha deciso di prendersi una settimana di pausa. Lo aveva già comunicato sabato mattina al club azzurro che, come dopo Bologna, ha accettato. Ovviamente, diverso lo scenario e le motivazioni: allora il clima era pesantissimo e nell’aria c’erano i pericolosi veleni di una sconfitta che aveva lasciato tossine minacciose nella testa e nei pensieri di Conte. Stavolta no. E al contrario del dopo Bologna, anche Lele Oriali, il suo inseparabile alter ego, ieri non c’era. Pure lui ha staccato. Quattro giorni non sono pochi ma De Laurentiis non ha avuto difficoltà a concederli: d’altronde, Antonio segue tutto a distanza, con Stellini e Conte junior che eseguono ogni tipo di indicazione”.

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