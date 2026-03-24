Viareggio: la Fiorentina dell’ex azzurro Capparella, torna al successo dopo 34 anni

Dopo 34 anni la Fiorentina torna a vincere la Viareggio Cup. I viola si aggiudicano la 76ª edizione della Coppa Carnevale, superando 4-1 ai tempi supplementari il Rijeka nella finale andata in scena allo stadio dei Pini-Bresciani di Viareggio: per i viola si tratta del nono trionfo al Torneo di Viareggio, ottenuto sotto gli occhi del dg Alessandro Ferrari, raggiungendo Juventus e Milan in vetta alla classifica delle squadre più titolate. L’uomo-partita è senza dubbio Federico Croci, classe 2010, autore di una doppietta e di un assist (per Mataran, premiato come Golden Boy della manifestazione). Chiude i conti il rigore di Cianciulli. Al Rijeka non basta il momentaneo pari di Grulovic.

Factory della Comunicazione

Al termine della gara, spazio alla consegna dei premi individuali: il Golden Boy, riconoscimento che spetta al miglior giocatore del torneo, se l’è aggiudicato Federico Mataran (Fiorentina); il titolo di capocannoniere (in memoria di Guglielmo Funel, indimenticato consigliere del Centro Giovani Calciatori) è andato a Ndiaga Sall (attaccante della Rappresentativa Serie D che ha realizzato 6 gol); il premio di miglior giocatore della finale a Federico Croci (Fiorentina); il premio “Aldo Olivieri” quale miglior portiere della competizione a Vito Kovac (Rijeka); il premio “Mauro Bellugi” quale miglior difensore del torneo a Luka Tomic (Rijeka); il premio “Gianluca Signorini” quale miglior difensore della finale a Marko Boskovic (Fiorentina); il premio “Sergio Vatta” all’allenatore della squadra vincitrice, Marco Capparella. Riconoscimento anche per l’altro tecnico finalista, Goran Gajzler del Rijeka. Fonte: Uff stampa