ULTIM’ORA – Italia, Politano ancora a parte: il report dell’allenamento odierno

S’è conclusa la seconda giornata di allenamenti a Coverciano per l’Italia di Gennaro Gattuso, una seduta caratterizzata da una lunga partitella contro una squadra delle giovanili dell’Empoli. Il dubbio principale, stando al portale TMW, riguarda l’impiego di Alessandro Bastoni che anche oggi non era in campo con il resto dei compagni per preparare la sfida contro l’Irlanda del Nord di giovedì. A questo punto aumentano le possibilità per uno tra Federico Gatti e Alessandro Buongiorno di sostituirlo dal primo minuto. Al suo fianco spazio a Calafiori, pienamente ristabilitosi.

Non si sono invece allenati col resto del gruppo Sandro Tonali e Matteo Politano. Se il centrocampista del Newcastle ha svolto lavoro differenziato, l’esterno del Napoli (out ieri a metà seduta) oggi non è sceso in campo col resto del gruppo. A questo punto decisiva la rifinitura di domani: non dovesse farcela, uno tra Cambiaso e Palestra.