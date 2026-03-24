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UFFICIALE – Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: quattro squalificati per un turno!

By Riccardo Cerino
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Il Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea, ha reso noti i provvedimenti disciplinari al termine della 30esima giornata. Come si legge sul portale TMW, sono quattro i calciatori che salteranno per squalifica il prossimo turno: si tratta di Davis (Udinese), Dossena (Cagliari), Troilo (Parma) e Carlos Augusto (Inter). Entrano nella lista dei diffidati invece Maripan (Torino), Ze Pedro (Cagliari), Hien (Atalanta), Kamara (Udinese) e Kean (Fiorentina). 

Staff e dirigenti – Calciatori a parte, squalifica di una giornata per Emanuele Mancini (collaboratore tecnico di De Rossi al Genoa) “per avere, all’8° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara“. Una giornata di squalifica anche per Alessio Cracolici (team manager del Parma) “per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica“. 

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Due invece le società sanzionate:
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni oggetti di plastica di vario genere nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

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