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UFFICIALE- Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga: il comunciato

By Giovanni Esposito
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Romelu Lukaku non disputerà le amichevoli che la nazionale belga ha programmato negli Stati Uniti. A comunicarlo è la stessa federazione. Il giocatore farà ritorno a Napoli.

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“Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli dei Red Devils negli Stati Uniti contro gli Stati Uniti e il Messico.

Romelu ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura il meglio”.

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