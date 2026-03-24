UFFICIALE- Lukaku lascia il ritiro della nazionale belga: il comunciato

Romelu Lukaku non disputerà le amichevoli che la nazionale belga ha programmato negli Stati Uniti. A comunicarlo è la stessa federazione. Il giocatore farà ritorno a Napoli.

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“Romelu Lukaku non prenderà parte alle prossime amichevoli dei Red Devils negli Stati Uniti contro gli Stati Uniti e il Messico.

Romelu ha scelto di concentrarsi sull’allenamento per ottimizzare ulteriormente la sua condizione fisica. La KBVB rispetta la sua decisione e gli augura il meglio”.