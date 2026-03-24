Tre calendari a confronto a meno 8 dal podio

La frenata dell’Inter a Firenze ha virtualmente riaperto la corsa scudetto. I neroazzurri continuano ad occupare il primo posto in classifica con un netto vantaggio di 6 punti sul Milan secondo e 7 sul Napoli terzo.

Eppure, scrive Il Mattino, l’impressione è che qualcosa si stia sgretolando nello spogliatoio dell’Inter.

La classifica a otto giornate dalla fine

Inter 69

Milan 63

Napoli 62

Como 57

Juventus 54

Roma 54

Atalanta 50

Il calendario

La prossima giornata potrebbe già essere determinante e non solo perché alla ripresa del campionato dopo la sosta si giocherà Napoli-Milan (il giorno di Pasquetta alle 20.45), ma anche perché le due inseguitrici scenderanno in campo conoscendo già il risultato delle gara dell’Inter, impegnata la sera di Pasqua (ore 20.45) a San Siro contro una Roma lanciatissima nella corsa per un posto in Europa per l’anno prossimo. Da questo punto di vista, infatti, il calendario sembrerebbe sorridere al Napoli che dopo il big match contro il Milan avrà de

Il calendario dell’Inter (69 punti, 1° posto)

Inter-Roma (Serie A)

Como-Inter (Serie A)

Inter-Cagliari (Serie A)

Inter-Como (semifinale Coppa Italia, ritorno)

Torino-Inter (Serie A)

Inter-Parma (Serie A)

Lazio-Inter (Serie A)

Inter-Verona (Serie A)

Bologna-Inter (Serie A)

Il calendario del Milan (63 punti, 2° posto)

Napoli-Milan (Serie A)

Milan-Udinese (Serie A)

Verona-Milan (Serie A)

Milan-Juventus (Serie A)

Sassuolo-Milan (Serie A)

Milan-Atalanta (Serie A)

Genoa-Milan (Serie A)

Milan-Cagliari (Serie A)

Il calendario del Napoli (62 punti, 3° posto)

Napoli-Milan (Serie A)

Parma-Napoli (Serie A)

Napoli-Lazio (Serie A)

Napoli-Cremonese (Serie A)

Como-Napoli (Serie A)

Napoli-Bologna (Serie A)

Pisa-Napoli (Serie A)

Napoli-Udinese (Serie A)

L’Inter, per altro, avrà almeno una gara in più rispetto al Napoli di Antonio Conte e al Milan di Massimiliano Allegri dovendo ancora giocare il ritorno della semifinale di Coppa Italia e l’eventuale finale. Distrazioni fisiche e mentali che potrebbero ulteriormente rallentare la squadra di Chivu da qui alla fine.