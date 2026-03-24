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Tomaselli: “Ecco le ultime sulle condizioni di Politano”

By Emanuele Arinelli
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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Paolo Tomaselli del Corriere della Sera:

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“Ho ascoltato le parole di Gattuso, è carico a pallettoni. Conta solo questa partita, ha fatto un lavoro sulle teste dei calciatori importante. Credo che il lusso dell’ottimismo per questa Nazionale va concesso.

Politano come sta?

Non è al 100%. Bisogna dare tutto, senza fare i kamikaze come ha detto Gattuso. La condizione non è brillante per tutti. Siamo forse vaccinati dagli avversari che dobbiamo affrontare. La rosa dell’Irlanda ha solo 5 di Premier League, non bisogna però sottovalutare l’impegno. In attacco mi aspetto Kean-Retegui, con Pio Esposito pronto a entrare. A centrocampo credo che si va con Tonali-Locatelli-Barella. Sandro Tonali dovrebbe essere a posto. In difesa invece ci sono più dubbi. Vedremo se Bastoni calcerà un pallone. Calafiori penso che ci sarà, parlerà in conferenza. L’unico dubbio riguarda Bastoni”.

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