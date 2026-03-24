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“Se il Napoli è ancora lì lo si deve solo a Conte! Noi bravi nella tattica, ma spesso…”

By Riccardo Cerino
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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto David Di Michele, ex calciatore e compagno del ct dell’Italia, Rino Gattuso, alla Salernitana, per fare il punto sulla Serie A fino a questo momento.

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Serie A? La prossima giornata ci può far capire meglio come andrà questo campionato. L’Inter che pareggia a Firenze ci dice che nulla è già deciso. Il Napoli rispetto al Milan ha avuto tantissime assenze ed è ancora lì a combattere, questo ci fa capire la forza del collettivo e la grande mentalità di Antonio Conte. I rossoneri sono in lotta con una squadra magari non competitiva per lo scudetto ma che ci dimostra che Allegri sa fare le scelte giuste e far giocare la squadra come vuole lui. La Roma invece viene da un periodo non positivissimo, ma c’è in ballo parecchio perché la Champions per loro è vitale. Sul rendimento delle italiane in Champions non c’è una spiegazione vera e propria, la differenza è l’intensità che hanno gli altri rispetto a noi. Il Bodo Glimt con l’Inter ha mantenuto ritmi superiori tra andata e ritorno. Noi tatticamente siamo bravi ma spesso facciamo un giro palla lento e sterile, mentre gli altri lo fanno ad altissima intensità. Tutti pensavamo che l’Inter sarebbe passata, invece ha avuto il sorteggio peggiore. Spalletti è un allenatore con delle idee rivoluzionarie, con lui giocavo in una squadra molto offensiva. Ci ha dato una mentalità importante, uscivamo dal campo senza essere stanchi e sempre con tanta voglia, personalità e coraggio. Nella Juve sta facendo fatica, ma sta dimostrando di avere idee e di aver rivitalizzato dei giocatori che prima erano in grandissima difficoltà. Non è una squadra fatta su misura per lui, perché è subentrato, ma per la Champions se la gioca. Secondo me la Roma ha il calendario più difficile rispetto a Como e Juve”.

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