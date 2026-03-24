Pistocchi: “L’Inter non è più coesa come due mesi fa, e ha riaperto la corsa scudetto con Milan e Napoli”

Il giornalista Maurizio Pistocchi, in un post su X, ha sottolineato il suo pensiero su questo finale di campionato, anche alla luce degli ultimi risultati dell’Inter. “Una brutta Inter, in crisi di giuoco e in difficoltà sul piano fisico, dopo la sconfitta nel derby e il pari con l’Atalanta lascia due punti preziosi anche al Franchi: sono già 12 i punti persi dai nerazzurri da situazioni di vantaggio. Nonostante il gol di Pio Esposito dopo e un’altra occasione fallita al sempre da Esposito, i nerazzurri soffrono la brillantezza e l’aggressività della Fiorentina, che spreca due favorevoli occasioni, con Gudmundsson e Kean. La ripresa è tutta della Viola, al 78’ Barella perde un pallone sanguinoso al limite dell’area, Sommer respinge corto il diagonale di Gudmundsson e Ndour infila il pallone dell’1-1. La reazione dei nerazzurri è furiosa, ma De Gea è bravissimo e al 94’ salva su Esposito. L’Inter conserva sei punti sul Milan e sette punti sul Napoli, ma non è più la squadra coesa ed efficace di due mesi or sono, poco organizzata in fase di non possesso e inefficace in fase di possesso: in un mese i nerazzurri hanno subito la clamorosa eliminazione dalla Champions e riaperto la lotta per il titolo che era chiusa”.

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