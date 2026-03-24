“Napoli, nelle ultime gare ti giochi tutto! Italia ancora out dai Mondiali? No a tragedie ma…”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ottavio Bianchi, allenatore e tecnico del primo scudetto del Napoli.

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“Il Napoli sta andando bene, il rush finale questo campionato è aperto a tutti. Le prime tre faranno sicuramente una bella volata. Nazionale? In Italia si acquistano sempre più giocatori dall’estero, Spagna, Francia, Germania e Inghilterra sono avanti rispetto a noi in merito alla crescita dei giovani. Bisogna guardare ai settori giovanili, per esempio nel Como non c’è quasi nessun italiano. Se in età giovanile non giochi nelle migliori squadre, che esperienza fai? Qualora l’Italia saltasse il terzo mondiale di fila, non parlerei di tragedia sportiva ma a quel punto dovrebbero andar via tutti e bisognerebbe ricominciare a lavorare ricostruendo dalle fondamenta. Io all’epoca facevo parte dei consulenti nell’ambito del settore giovanile della Federcalcio, e il problema era già evidente”.