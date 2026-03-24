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Milan atteso dal Napoli, filtra ottimismo sul recupero di Leao

By Riccardo Cerino
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Battuto il Torino, per il Milan è il momento di focalizzare tutte le attenzioni sul big match di Pasquetta al Maradona contro il Napoli: più che uno scontro diretto, si tratta di un vero e proprio spareggio che stabilirà chi potrà continuare a contendere lo scudetto all’Inter e chi, invece, dovrà probabilmente ridimensionare le proprie ambizioni.

Stando al Corriere della Sera, in casa rossonera filtra ottimismo sulle condizioni di Rafa Leao, out dalla sfida ai granata per un fastidio all’adduttore e non convocato dal Portogallo per le amichevoli di preparazione al prossimo Mondiale. Notizia, questa, che potrebbe rivelarsi vantaggiosa per Massimiliano Allegri: il numero 10 resterà infatti a Milanello per recuperare al meglio la propria condizione ed essere disponibile per la sfida agli azzurri.

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