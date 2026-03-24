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Mercato, dalla Spagna: anche il Napoli su Casemiro! Manna è già stato in Inghilterra

By Riccardo Cerino
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Prime manovre in vista della prossima stagione per il Napoli. Se da un lato gli azzurri vogliono ottenere il massimo dalle ultime otto gare di campionato e provare a regalarsi qualcosa di più del piazzamento Champions, dall’altro s’inizia a lavorare sottotraccia sul mercato estivo e per rinforzare il centrocampo, stando al portale areanapoli.it che riprende lo spagnolo Fichajes, si starebbe pensando nientepopodimeno che a Casemiro del Manchester United, in scadenza di contratto a fine stagione.

Il brasiliano – nonostante l’età non più giovanissima – continua a garantire rendimento e intensità, qualità che si integrerebbero alla perfezione con elementi del centrocampo azzurro come Lobotka o De Bruyne. Il Napoli vuole convincere il giocatore con un progetto competitivo, nonostante la concorrenza di club come Inter Miami e Al Nassr. A tal proposito, Manna si è già recato in Inghilterra per sondare la fattibilità dell’operazione e beffare la concorrenza.

 

 

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