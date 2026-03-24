Mercato, anche il Napoli su Coulibaly del Werder Brema: tanta concorrenza sul classe 2007!

Secondo quanto riportato da Bild e ripreso dal portale TuttoNapoli, il giovane difensore del Werder Brema Karim Coulibaly ha attirato l’interesse di diversi top club europei. Tra le squadre più attive ci sarebbero Newcastle United, Chelsea, Napoli e Olympique Marsiglia, mentre anche il Paris Saint-Germain segue la situazione con minore intensità. Nonostante i contatti, al momento non risultano offerte ufficiali per il difensore classe 2007, valutato circa 45 milioni di euro e sotto contratto fino al 2029.

Dopo gli esordi nelle giovanili dell’Amburgo, Coulibaly ha debuttato tra i professionisti il 23 agosto 2025 in Bundesliga contro l’Eintracht Francoforte e, a livello internazionale ha già rappresentato la Germania nelle selezioni giovanili Under-17, Under-18 e Under-19, confermandosi come un prospetto di notevole fattura nonostante la giovane età.