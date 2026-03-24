Mancheranno in 13+1: a Castel Volturno doppie sedute

Tantissimi gli azzurri, come sempre, in giro per il mondo con le rispettive rappresentative nazionali. A Castel Volturno si ritroveranno in pochi alla ripresa prevista per oggi. Scrive il CdS: “Tredici i nazionali assenti al ritrovo: Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, De Bruyne, Lukaku, Lobotka, Olivera, Elmas, Hojlund, Milinkovic-Savic, McTominay, Gilmour. Tredici giocatori più Antonio: come già accaduto a novembre, secondo un’abitudine consolidata in Premier, ha concordato con il club qualche giorno di riposo per ricaricarsi. Ieri Conte è arrivato di buon mattino all’aeroporto di Capodichino e poi è saltato su un aereo per Torino: verosimilmente, considerando quanto accaduto in occasione della precedente pausa del campionato, dovrebbe tornare al comando delle operazioni sul campo alla ripresa della prossima settimana. Dopo la pausa prevista nel weekend. Fino ad allora, a guidare il gruppo sarà il suo vice Stellini: nel menù un po’ di doppie sedute di allenamenti a cominciare da oggi. Per riempire i vuoti delle assenze, ovviamente, la squadra potrà contare su un nutrito numeri di ragazzi della Primavera. La sosta servirà ad Anguissa per ritrovare al più presto la condizione migliore in vista dello scontro diretto per il secondo posto con il Milan, in programma a Pasquetta al Maradona, e dello sprint finale per il podio di un campionato tornato a essere meno scontato. Ma non solo: la pausa sarà utile anche agli infortunati Di Lorenzo, Rrahmani, Neres e Vergara. Il capitano e Amir sono attesi a metà aprile.”

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