Malfitano: “Le ultime sulle scelte in attacco di Gattuso”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Salvatore Malfitano della Gazzetta dello Sport:

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“Manca Bradley nell’Irlanda del Nord. Loro non hanno un patrimonio tecnico importante, lui giocherebbe in posizione avanzata. Questo racconta molto di questa squadra, perché l’Irlanda del Nord gioca in modo semplice. Si cercano attacchi rapidi: palle inattive o lanci in profondità. Ci aspettiamo che l’Italia imposti.

L’Irlanda del Nord non avrà Atherton che ha scelto di giocare per l’Irlanda. Per questo motivo il ct O’Neill si batte per cambiare questo sistema, per evitare che ogni volta che l’Irlanda del Nord lanci un ragazzo si trovi a perderlo. Price è da tenere d’occhio. La metà dei calciatori convocati arriva dalla seconda serie inglese. Peacock-Farrell è il portiere di quella gara contro l’Italia nel 2021. Ad oggi, considerando le defezioni bisogna essere ottimisti. Non penso che l’Italia debba ragionare in base alle caratteristiche degli avversari.

L’attacco contro l’Irlanda del Nord?

Non penso che Gattuso faccia esperimenti: l’attacco sarà Retegui-Kean. Retegui resta un attaccante che conosce bene il gruppo della Nazionale e ha lavorato con Gattuso”.