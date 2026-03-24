Lobotka arriva secondo: “Allora devo fare ancor meglio con il Napoli”

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, stavolta si è classificato secondo. Il regista azzurro, quest’anno, cede il primo gradino del podio, come miglior calciatore slovacco del 2025, al difensore David Hancko dell’Atletico Madrid. Dopo la cerimonia Lobotka ha dichiarato: “Sono contento per David che si è aggiudicato questo importante riconoscimento. Personalmente, più che essere arrivato secondo, penso esclusivamente alla gara di giovedì che reputo importante più di ogni cosa. Con Hancko ho un ottimo rapporto, gli ho fatto i complimenti. Per arrivare primo e vincere di nuovo il premio la prossima stagione, dovrò fare ancora meglio con la mia squadra di club. Mi sento bene, ho lavorato bene tutta la settimana. Sono pronto per giocare”.

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