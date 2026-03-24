La capolista perde certezze: di scudetto se ne può riparlare davvero

Confrontando le classifiche alla 30ª giornata delle ultime cinque stagioni con quella attuale non si trovano punti di contatto. I distacchi fra la prima e la seconda o erano troppo ampi o più ridotti.

Nel 2020-21 l’Inter di Conte, che poi vinse lo scudetto, aveva 11 punti sul Milan e +12 sulla Juventus; l’anno successivo al Milan di Pioli furono sufficienti i 3 punti di vantaggio sul Napoli e i +6 sull’Inter per vincere il campionato.

Nel 2022-23 il Napoli di Spalletti aveva spedito la Lazio a -14 e la Roma a -19, così portò sul Golfo un altro titolo nazionale; ancora un +14 dell’Inter di Inzaghi sul Milan e +20 sulla Juventus nel 2023-24, l’anno della seconda stella nerazzurra. Il campionato scorso è invece l’ispirazione giusta per le inseguitrici, l’Inter aveva 3 punti sul Napoli e 9 sull’Atalanta, alla fine sorpasso di Conte su Inzaghi. Ora i punti in più della capolista sul Milan sono 6, sul Napoli 7. Se l’Inter fosse nelle condizioni di un po’ di tempo fa il margine sarebbe rassicurante, ora lo è un po’ meno, anche se l’organico dei nerazzurri resta il più forte, il più ricco e l’unico davvero completo di tutta la Serie

A differenza delle scorse stagioni, le coppe primaverili non potranno influenzare il cammino in campionato di nessuna delle tre. Chivu, Allegri (dall’inizio della stagione) e Conte avranno settimane “pulite”, a parte una/due gare di Coppa Italia per l’Inter. Il calendario può diventare più o meno indicativo secondo la situazione dell’avversario, per cui ora conviene fermarsi alle prossime tre partite.

Due supersfide per l’Inter, prima la Roma, poi a Como, infine il Cagliari. Il Napoli ha lo scontro diretto col Milan, va a Parma e chiude il trittico con la Lazio quattro giorni prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia dei biancocelesti. Il Milan, dopo la trasferta di Napoli, aspetta l’Udinese a San Siro e poi punta su Verona. Ecco, forse Allegri, calendario alla mano, è quello che sta peggio: Napoli, Juventus e Atalanta da qui alla fine.