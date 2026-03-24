Italia, trend positivo con l’arbitro Makkelie: nessuna sconfitta nei precedenti

Ormai ci siamo, l’Italia di Gattuso giovedì scenderà in campo contro l’Irlanda del Nord con l’obiettivo di ritornare ai Mondiali. Riflettori accesi sono sui precedenti tra l’arbitro Makkelie e la Nazionale italiana: sono quattro, e in nessuno di questi gli Azzurri sono usciti sconfitti. Il primo incrocio risale a dieci anni fa, quando l’Italia espugnò il campo della Macedonia del Nord vincendo 3-2, grazie al gol di Andrea Belotti e alla doppietta di Ciro Immobile, nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2018.

Successivamente, a un anno dalla delusione contro la Svezia a San Siro, arrivò lo 0-0 contro il Portogallo in Nations League. Il terzo precedente è del 2021, nella gara inaugurale dell’Europeo poi vinto dalla squadra guidata da Roberto Mancini: un netto 3-0 contro la Turchia, deciso dall’autorete di Demiral e dalle reti di Immobile e Insigne.

L’ultimo confronto, secondo quanto riportato dal corriere dello sport, è invece datato giugno 2024: l’Italia strappò all’ultimo respiro la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Euro 2024 pareggiando 1-1 contro la Croazia. In quella partita, Makkelie assegnò anche un calcio di rigore alla Croazia, inizialmente fallito e poi trasformato sulla ribattuta dallo stesso Modric.