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Italia, trend positivo con l’arbitro Makkelie: nessuna sconfitta nei precedenti

By Emanuele Arinelli
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Ormai ci siamo, l’Italia di Gattuso giovedì scenderà in campo contro l’Irlanda del Nord con l’obiettivo di ritornare ai Mondiali. Riflettori accesi sono sui precedenti tra l’arbitro Makkelie e la Nazionale italiana: sono quattro, e in nessuno di questi gli Azzurri sono usciti sconfitti. Il primo incrocio risale a dieci anni fa, quando l’Italia espugnò il campo della Macedonia del Nord vincendo 3-2, grazie al gol di Andrea Belotti e alla doppietta di Ciro Immobile, nel percorso di qualificazione ai Mondiali del 2018.

Successivamente, a un anno dalla delusione contro la Svezia a San Siro, arrivò lo 0-0 contro il Portogallo in Nations League. Il terzo precedente è del 2021, nella gara inaugurale dell’Europeo poi vinto dalla squadra guidata da Roberto Mancini: un netto 3-0 contro la Turchia, deciso dall’autorete di Demiral e dalle reti di Immobile e Insigne.

L’ultimo confronto, secondo quanto riportato dal corriere dello sport, è invece datato giugno 2024: l’Italia strappò all’ultimo respiro la qualificazione alla fase a eliminazione diretta di Euro 2024 pareggiando 1-1 contro la Croazia. In quella partita, Makkelie assegnò anche un calcio di rigore alla Croazia, inizialmente fallito e poi trasformato sulla ribattuta dallo stesso Modric.

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