“Italia, non andare ancora ai Mondiali una sconfitta per tutti! Manca il coraggio di lanciare i giovani”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto David Di Michele, ex calciatore e compagno del ct dell’Italia, Rino Gattuso, alla Salernitana, a due giorni dalla sfida playoff contro l’Irlanda del Nord.

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“Italia? Ci auguriamo di andare ai Mondiali, perché altrimenti sarebbe una sconfitta per tutti. Gattuso è concentrato e voglioso, le esperienze all’estero lo hanno fatto crescere. Ha preso una Nazionale che in quel momento era ad un livello basso, e l’ha migliorata. Gli mancano dei giocatori importanti, sperando che possano tornare presto. Secondo me i giovani devono giocare in Italia e avere più spazio, perché abbiamo ragazzi forti ma, se non li fai giocare subito, non possiamo pretendere poi che a 24/25 anni facciano la differenza. Le altre nazioni, quando vedono un giovane bravo, lo buttano dentro. C’è poco coraggio e troppi stranieri, il settore giovanile dovrebbe formare i giovani italiani, mentre lo fa prevalentemente con i giocatori stranieri. Dobbiamo far crescere i giovani italiani nei settori italiani”.