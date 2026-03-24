“Interpellato” l’algoritmo per la corsa scudetto, ecco il responso

Ultime proiezioni in tempo reale del Predictor di Opta che simula migliaia di volte le partite ancora da giocare integrando molteplici variabili, dallo stato di forma delle squadre alle serie storiche. Alla luce dei risultati dell’ultimo weekend le proiezioni correggono leggermente le stime per le percentuali scudetto: Inter campione all’89,48%, mentre salgono Milan (6,16%) e Napoli (4,19%). Lo scontro diretto alla ripresa del campionato potrà ribaltare il ruolo di principale antagonista della squadra di Chivu.

Ragionando in termini di punti, la proiezione finale vede l’Inter a quota 84, quindi 5 vittorie (e 3 sconfitte, un lusso clamoroso che nella realtà non ci si potrebbe permettere…) nelle ultime otto giornate, oppure 4 vittorie e 3 pareggi. Fondamentalmente le distanze tra le prime tre resterebbero tutto sommato invariate, con il Milan secondo a – 7 e il Napoli terzo a -8. Significherebbe per la capolista guadagnare un punto sulle due inseguitrici in otto giornate.

Un altro dato interessante è quello degli expected points, i punti attesi dopo 30 giornate sulla base dei numeri espressi in partita. L’Inter sarebbe in testa con 62,3 punti davanti a Juve (59,4) e Como (54,4), Milan quarto (52,7) e Napoli addirittura sesto (48,2). Le prime tre della classe hanno tutte reso più del previsto. Fonte: CdS

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