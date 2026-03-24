Il Mattino-Il Napoli Legends sfida il Resto del Mondo con Cruz e Carbone
Un match dal sapore nostalgico andrà in scena allo stadio Maradona il prossimo 26 Maggio. I dettagli nel focus de “Il Mattino”.
“Altre due importanti adesioni per l’evento del 26 maggio allo stadio Maradona tra le Napoli Legends e le Legends Resto del mondo: in campo anche André Cruz e Benny Carbone, compagni nella squadra azzurra allenata da Vujadin Boskov nel campionato 1994-1995. L’incasso della partita sarà devoluto all’istituto minorile di Nisida per la ristrutturazione del teatro dedicato a Eduardo De Filippo.
L’annuncio sulla pagina Instagram delle Napoli Legends. Carbone, attuale allenatore della Primavera dell’Inter, ha dichiarato: «Torno nella città davanti ai tifosi del mio cuore che porto sempre con me. Mi sto allenando per voi, per loro, per Napoli. Indossare quella 10 dopo Maradona e Zola ed essere amato per la fantasia che esprimevo con il mio gioco dai tifosi del Napoli è stato qualcosa di unico che mi ha cambiato la carriera e dato quella fiducia che solo Napoli sa dare a chi ha talento».
E Cruz: «Torno a casa, dove dopo ogni punizione in cui facevo gol sentivo un boato unico. Torno per voi, per i ragazzi di Nisida, per la città di Napoli»”.