Il Mattino-Il Napoli Legends sfida il Resto del Mondo con Cruz e Carbone

“Altre due importanti adesioni per l’evento del 26 maggio allo stadio Maradona tra le Napoli Legends e le Legends Resto del mondo: in campo anche André Cruz e Benny Carbone , compagni nella squadra azzurra allenata da Vujadin Boskov nel campionato 1994-1995. L’incasso della partita sarà devoluto all’istituto minorile di Nisida per la ristrutturazione del teatro dedicato a Eduardo De Filippo .

“Altre due importanti adesioni per l’evento del 26 maggio allo stadio Maradona tra le Napoli Legends e le Legends Resto del mondo: in campo anche André Cruz e Benny Carbone , compagni nella squadra azzurra allenata da Vujadin Boskov nel campionato 1994-1995. L’incasso della partita sarà devoluto all’istituto minorile di Nisida per la ristrutturazione del teatro dedicato a Eduardo De Filippo .