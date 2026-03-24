Hojlund a TV2: “A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio”

Hojlund a Napoli è di nuovo felice. Lo ha detto lo stesso centravanti danese, che al Manchester United stava vivendo un brutto periodo prima di approdare all’ombra del Vesuvio. Da quando è arrivato in azzurro, infatti, per Rasmus ha lavorato sodo per essere sempre al massimo.

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L’attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della televisione danese Tv2. Queste le sue parole riportate da Il Mattino:

«A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto. Non puoi essere sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo».

Il periodo di Manchester è alle spalle: «Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto, perché sto lavorando e segnando molto di più. Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester United non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Sono cresciuto di più».

Hojlund giocherà il playoff del Mondiale con la sua Danimarca sfidando la Macedonia del Nord, dove tra l’altro gioca Elmas, suo compagno di squadra al Napoli.

E durante l’intervista ha parlato proprio della sfida che potrebbe portare la nazionale danese al Mondiale: «Sono convinto che alla fine riusciremo a qualificarci. La Macedonia è una buona squadra, ma detto col massimo rispetto, puntiamo a batterli per non sprecare quest’occasione. Non stiamo giocando contro Francia o Germania».