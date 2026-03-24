“Gol” speciale per Lucca, presto diventerà padre

L’attaccante del Napoli, ora in prestito al Nottingham Forrest, Lorenzo Lucca, diventerà presto papà, come lui stesso ha annunciato sui social. Il Corriere dello Sport scrive: “Diventerà presto padre, Lorenzo Lucca, che ha svelato ieri sui social la gravidanza della sua dolce metà, Sofia, in bella mostra col pancione accanto all’attaccante in prestito al Nottingham Forest. C’è anche un commento del club inglese, tra i tanti che hanno scritto alla coppia: «Congratulazioni», si legge tra le risposte di amici, ex compagni e tifosi. Un bel momento personale reso pubblico attraverso un post su Instagram, sul finale di una stagione non esattamente semplice. Intanto, l’attaccante di proprietà del Napoli si appresta a vivere il suo finale di stagione in Premier League. L’unico gol della sua avventura inglese resta quello all’esordio contro il Leeds. Da allora, in totale, sette presenze e diverse tribune nella sua esperienza al Nottingham. Che a gennaio lo aveva prelevato dal Napoli in prestito oneroso con diritto di riscatto per una valutazione complessiva del giocatore superiore ai trenta milioni. Il centravanti proverà a sfruttare le ultime partite che restano per lasciare il segno in Premier, in attesa di novità sul futuro. Nelle scorse settimane, Lucca era stato anche a Villa Stuart per un consulto. Insomma, la sua seconda parte di stagione lontano dall’Italia non sta andando come aveva immaginato, come aveva sperato. In caso di mancato riscatto, in estate tornerà alla base, a Napoli, dove aveva segnato due gol da settembre a gennaio prima della scelta del club di lasciarlo partire con il rientro di Lukaku. Lucca era arrivato in azzurro la scorsa estate dall’Udinese, investimento da trentacinque milioni da parte del club per la punta che, nelle idee della società, avrebbe dovuto scortare Lukaku, crescendo alle sue spalle. L’infortunio e l’arrivo di Hojlund hanno modificato i piani e, per ora, anche il suo destino”.

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