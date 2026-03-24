Garcia su KDB: “Non è così male che sia stato infortunato per qualche mese”

Prima dell’infortunio subito in Napoli-Inter, che lo ha tenuto fuori dalla nazionale belga da novembre, Kevin De Bruyne aveva giocato da titolare in tutte le partite sotto la guida del ct del Belgio Rudi Garcia, risultando decisivo in sei degli otto incontri disputati.

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Nel corso del programma ‘Ligue 1+‘, Garcia lo ha elogiato. Queste le sue parole riportate da Tuttonapoli:

“È un giocatore incredibile. Ci ha trascinati durante le qualificazioni. Ho lavorato con diversi giocatori di questo tipo nella mia carriera: Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Eden Hazard. Appartiene alla stirpe dei giganti. Sa segnare, sa fare passaggi decisivi. È un giocatore che non ha bisogno di indossare la fascia da capitano perché è un genio in campo.

Non è poi così male che sia stato infortunato per 3 mesi. Ha 34 anni e spero che questa pausa gli permetta di tornare al suo livello migliore e di essere al massimo della forma per i Mondiali. Può portarci lontano.

Durante l’ultima partita di Nations League contro Israele, nessuno dei grandi nomi voleva venire a giocare per il Belgio. Oggi, invece, tornano con il sorriso. Quando ci siamo qualificati contro il Liechtenstein , Kevin ha indossato la maglia e ha attraversato il campo con le stampelle per festeggiare la qualificazione con i compagni di squadra”.