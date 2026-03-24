Fuori ora il ventunesimo episodio di “Parola ai Tifosi”, il podcast dedicato a voi tifosi del Napoli alle 13 anche su Radio Ibr Scampia

Un nuovo progetto de “IlNapoliOnline” prende forma!

Questa mattina alle ore 9:00 su Spotify e Youtube è online il ventunesimo episodio di “Parola ai Tifosi”: un podcast di Guido Russo che ogni settimana analizza tutti i temi di attualità in casa Napoli.

Factory della Comunicazione

Questa settimana oltre a Guido Russo, ci sarà Alessandro Scognamiglio.

Quest’episodio sarà disponibile oggi, Martedì 24 Marzo, a partire dalle ore 9:00 ASCOLTABILE su Spotify e VISIBILE su Youtube, e sul profilo Facebook “Il Napoli Online“, oltre che alle ore 13:00 e 20:00 su Radio IBR Scampia.