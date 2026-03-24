Edi Reja: “Il Napoli ha una sola speranza di rimonta: farlo di squadra”

L’ex allenatore del Napoli, Edi Reja, ha parlato in un’intervista a Il Mattino, in cui fra le altre cose sottolinea il suo pensiero su questo finale di campionato, e sulle tre in corsa.
McTominay è un vantaggio?
«È stato decisivo un anno fa, lo è ancora quest’anno. Direi che su di lui non ci sono dubbi, è bravo a fare tutto. Ma il Napoli ha una sola speranza di rimonta: farlo di squadra».
Quanti rimorsi devono avere i tifosi per questa stagione?
«Nessuno, gli infortuni sono incidenti, c’è sfortuna. Guardiamo al lato positivo: nelle difficoltà hai scoperto Vergara, Alisson, calciatori importanti per il futuro. Che magari ti avrebbero dato una mano anche prima ma che Conte ha dovuto conoscere».
Il rientro di De Bruyne, però, è sicuramente un fattore.
«Se Conte recupera tutti o quasi, allora questo Napoli può sfruttare tutte le qualità che ha. La corsa a tre non è un fattore: bisogna capire come staranno fisicamente i giocatori determinanti dopo la sosta».