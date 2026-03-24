Edi Reja: “Il Napoli ha una sola speranza di rimonta: farlo di squadra”

L’ex allenatore del Napoli, Edi Reja, ha parlato in un’intervista a Il Mattino, in cui fra le altre cose sottolinea il suo pensiero su questo finale di campionato, e sulle tre in corsa.

«È stato decisivo un anno fa, lo è ancora quest’anno. Direi che su di lui non ci sono dubbi, è bravo a fare tutto. Ma il Napoli ha una sola speranza di rimonta: farlo di squadra».