De Laurentiis: «È meglio che non faccia il ministro»

«Devi prenderti queste responsabilità o farti derubare perché la verità è che il cinema italiano molto spesso ha derubato i soldi pubblici. Se si decidesse di mettere il 50% di quei fondi post, a seconda della frequenza che ha avuto il film e quindi del gradimento, sarebbe diverso. Insomma tu vuoi fare il ‘prenditore‘ o l’imprenditore, nel primo caso i soldi non te li diamo» ha continuato il produttore.