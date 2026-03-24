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De Laurentiis: «È meglio che non faccia il ministro»

Giuli, «Perché non viene a dirci come pensa di risolvere i problemi di un'imprenditoria»

By Giuseppe Sacco
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De Laurentiis: «È meglio che Giuli non faccia il ministro»
 

«Se tu hai a disposizione 650 milioni all’anno a sostegno del cinema e non li sai suddividere per competenze differenziate, è meglio che tu non lo faccia il ministro». Così oggi Aurelio De Laurentiis attacca il ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli, alla conferenza stampa di Scuola di seduzione, commedia di Carlo Verdone da lui prodotta e che sarà visibile in esclusiva dal primo aprile su Paramount+.

 

«Perché non viene a dirci come pensa di risolvere i problemi di un’imprenditoria italiana che deve essere considerata con grande rispetto? – aggiunge -. Non bisogna far produrre a dei macellai film che non escono nemmeno sullo schermo. E questo con tutto il rispetto per i macellai».

Fonte: Il Mattino

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