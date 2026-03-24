De Bruyne, prima turista e poi la partenza verso l’America

Castel Volturno si svuota e anche chi è tornato da poco…riparte. Il Napoli annovera tra le sue fila diversi nazionali, per cui, si resta in pochi intimi. C’è chi come De Bruyne vuole riprendere ad instillare classe calcistica anche “in patria”. Scrive il CdS: “Un giro in centro, un pranzo a base di pesce, l’abbraccio collettivo ai tifosi e poi la partenza per l’America. Kevin De Bruyne ha vissuto con la famiglia nel cuore della città le ore che hanno preceduto il suo ritorno in nazionale. C’è lui con Lukaku nell’elenco dei tredici azzurri in giro per il mondo durante la sosta. Il Belgio giocherà in amichevole contro Usa e Messico. Oltre ai quattro italiani contro l’Irlanda del Nord, Meret, Buongiorno, Spinazzola, Politano, saranno impegnati ai playoff per il Mondiale anche Hojlund ed Elmas (rivali in Danimarca-Macedonia) e Lobotka (Slovacchia-Kosovo). Test amichevoli, oltre al Belgio, per gli scozzesi McTominay e Gilmour contro Giappone e Costa d’Avorio, per la Serbia di Milinkovic-Savic (contro Spagna e Arabia Saudita) e per l’Uruguay di Olivera (Inghilterra e Algeria).”

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