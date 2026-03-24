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Date, giorni ed orari delle gare dei Nazionali del Napoli

By Giuseppe Sacco
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ITALIA (MERET, BUONGIORNO, SPINAZZOLA, POLITANO)
Qualificazioni Mondiali 2026 – Playoff
26/03 ore 20.45: Italia-Irlanda del Nord (Rai 1)
31/03 ore 20.45: Galles o Bosnia-Italia (Rai 1) (se perde playoff gioca amichevole contro l’altra finalista perdente)

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SLOVACCHIA (LOBOTKA)
Qualificazioni Mondiali 2026 – Playoff
26/03 ore 20.45: Slovacchia-Kosovo
31/03 ore 20.45: Turchia o Romania-Slovacchia (se perde playoff gioca amichevole contro l’altra finalista perdente)

BELGIO (DE BRUYNE)
Amichevoli
28/03 ore 20.30: Usa-Belgio
01/04 ore 3.00: Messico-Belgio

SCOZIA (McTOMINAY, GILMOUR)
Amichevoli
28/03 ore 18.00: Scozia-Giappone
31/03 ore 20.45: Scozia-Costa d’Avorio

URUGUAY (OLIVERA)
Amichevoli
27/03 ore 20.45: Inghilterra-Uruguay
31/03 ore 21.30: Algeria-Uruguay

KOSOVO (RRAHMANI) da confermare
Qualificazioni Mondiali 2026 – Playoff
26/03 ore 20.45: Slovacchia-Kosovo
31/03 ore 20.45: Turchia o Romania-Kosovo (se perde playoff gioca amichevole contro l’altra finalista perdente)

MILINKOVIC-SAVIC (SERBIA)
Amichevoli
27/03 ore 21.00: Spagna-Serbia
31/03 ore 18.00: Serbia-Arabia Saudita

CAMERUN (ANGUISSA)
Non convocato

DANIMARCA (HOJLUND)
Qualificazioni Mondiali 2026 – Playoff
26/03 ore 20.45: Danimarca-Macedonia del Nord
31/03 ore 20.45: Repubblica Ceca o Irlanda-Danimarca (se perde playoff gioca amichevole contro l’altra finalista perdente)

MACEDONIA DEL NORD (ELMAS) da confermare
Qualificazioni Mondiali 2026 – Playoff
26/03 ore 20.45: Danimarca-Macedonia del Nord
31/03 ore 20.45: Repubblica Ceca o Irlanda-Danimarca (se perde playoff gioca amichevole contro l’altra finalista perdente)

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